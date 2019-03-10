2019-03-10

آل حلل عن الأمير محمد بن سلمان: عليكَ تعتمدُ البلادُ فأنتَ مَنْ يمضي ويسبقُ ما أردتَ دعاءُ

متابعات الخليج 365 - الرياض

خص الشاعر محمد آل حلل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بقصيدة جديدة تؤكد مكانته في قلوب الجميع، وتشير إلى علاقة المحبة والثقة بين المواطنين وولي العهد، وموت المتآمرين بسبب المجد الذي سيطره الأمير محمد بن سلمان يومًا بعد يوم في تاريخ المملكة.

وجاء في نص قصيدة محمد آل حلل:

كَ في القلوبِ مَحبَّةٌ… وَوَلاءُ

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‏وصدى رؤىً تسمو بِهَا الأرجاءُ

‏وبعزمِكَ الآمالُ تصبحُ واقعًا

‏تختالُ فيهِ الرايةُ الخضراءُ

‏ الشعبُ يعشقُ كلَّ مجدٍ إنهم

‏حُلْمٌ… وأنتَ الـموعدُ الوضَّاءُ