- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم رسمية وشخصية.. ماذا تعرف عن حقوقك في الإجازات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رسمية وشخصية.. ماذا تعرف عن حقوقك في الإجازات؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إن الإجازات الرسمية تشمل إجازة عيد الفطر، وهي 4 أيام تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى.
وتابعت العمل أن إجازة عيد الأضحى، هي 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، أما إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان، ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقع ضمن إجازة العيدين، فلا يعوّض عنه.
وبشأن الإجازات المتعلقة بالمناسبات الشخصية، أوضحت العمل أن للعامل الحق في إجازة 3 أيام بأجر كامل، في حالة رزقه بمولود جديد، أما إجازة الزواج فهي 5 أيام، ويحصل العامل على مدة مماثلة في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمية وشخصية.. ماذا تعرف عن حقوقك في الإجازات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.