الان تتابع “الأرصاد” تتوقع هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 20 دقيقة - 9:03 م, 10 مارس 2019 م التعليقات: 0 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارا مبكرا يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة. وقالت الهيئة إن هذه الحالة تشمل منطقة مكة المكرمة (جدة) (الطائف)، وستبدأ اليوم الأحد في تمام الساعة 30 : 20 مساءً، وتنتهي في اليوم نفسه الساعة 00 : 23 مساءً.

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