الان تتابع تفاصيل .. بدء تسجيل الطلاب غيرالسعوديين من هذه الجنسيات و الفئات اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائق-عبد الله العازمي يبدأ، اليوم، تسجيل الطلاب غيرالسعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين.وهم أبناء(أفراد القبائل النازحة-مواطني دول الخليج-الجاليةاليمنية-الدبلوماسيين)ويمثلون المرحلة الرابعة من مراحل تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي ١٤٤١هـ

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