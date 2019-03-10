رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة 1440 هـ .. وزارة العمل تودع 2 مليار ريال معاشات...

نرصد لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم مصرية اخبار الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث أودعت وزارة العمل مبالغ معاشات الضمان الإجتماعي والبرامج المساندة لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات ، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والعمل على تسديد جزء من فواتير الكهرباء ، إضافة لبدل غلاء المعيشة ،هذا وقد صرح وكيل الوزارة للضمان الإجتماعي إبراهيم المبارك ، على أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.98 مليار ريال سعودي ،حيث تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.38 مليار ريال سعودي ، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء 175 مليوناً و96 مليون من أجل سداد جزء من فواتير الكهرباء ، بالإضافة إلي 335 مليون ريال سعودي بدل غلاء معيشة .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يصرف الضمان الاجتماعي للأسر السعودية الأكثر احتياجاً. لا يقل سن المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً. ألا يتعدى راتب المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي الحد المانع للصرف. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. تحدد قيمة الضمان الاجتماعي حسب راتب المتقدم وعدد أفراد الأسرة.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على تقديم العديد من الطرق من أجل تسهيل طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة المقدمة من قبل وكالة الضمان الإجتماعي ، حيث يمكنك عزيزي المواطن من الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال الطرق التالية :-