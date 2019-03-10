شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى القريات العام يواصل جراحات التكميم بـ9 عمليات ناجحة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
واصل مستشفى القريات العام إجراء عمليات جراحة التكميم للمرضى الذي يعانون من سمنة مفرطة، من خلال نخبة مميزة من الاستشاريين والأخصائيين.
وأوضحت صحة القريات أن الفريق الطبي أجرى 9 عمليات يومي (الجمعة والسبت) تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأوضحت «صحة القريات» ان هذا الإنجاز بفضل الله ثم الطاقم الطبي المميز، الذي بذل جهداً كبيراً لإنهاء معاناة المرضى، مشيرةً إلى أن جميع العمليات تمت بنجاح ودون حدوث مضاعفات.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
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