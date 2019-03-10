شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة سوار الذهب تشكر السعودية على مواقفها مع السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة)

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، أمس (الأحد)، عائلة الرئيس السوداني السابق الراحل المشير عبدالرحمن سوار الذهب، يتقدمهم مدير إدارة التعاون الإسلامي بالخارجية السودانية السفير أحمد سوار الذهب، الذين عبروا عن شكرهم لمواقف السعودية تجاه السودان، وتجاه والدهم الذي حقق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصيته بدفنه في المدينة المنورة.

يذكر أن سوار الذهب توفي في 18 أكتوبر الماضي في المستشفى العسكري بالعاصمة الرياض، عن عمر ناهز 83 عاما.