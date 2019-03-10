شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي في إثيوبيا لـ«الخليج 365»: المواطن المتوفى يعمل في «الاستقدام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلطان بن بندر (جدة)

كشف السفير السعودي في إثيوبيا عبدالله العرجاني لـ«الخليج 365» هوية المواطن السعودي المتوفى ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، التي بلغ عدد ضحاياها نحو 157 شخصاً من 32 جنسية، مشيراً إلى أن المواطن السعودي يعمل في قطاع الاستقدام، وكان متجهاً إلى نيروبي.

وأوضح العرجاني أن ذوي المتوفى تواصلوا مع السفارة السعودية في أديس أبابا، مضيفاً: «نعمل مع الجهات المختصة لتحديد جثة المتوفى السعودي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».