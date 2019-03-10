جمعية الإرادة توقع شراكة قانونية مع محامي وموثقي غرفة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وقعت جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة أخيرا عقد شراكة قانونية مع لجنة محامي وموثقي غرفة مكة، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بحضور مؤسس ورئيس جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس ورئيس لجنة المحامين بدر الروقي وأعضاء اللجنة.
وتضمنت بنود اتفاقية الشراكة بين جمعية الإرادة واللجنة، دعم الجمعية بتقديم الاستشارات القانونية في مختلف مناشط الجمعية والترافع عن الجمعية وتمثيلها أمام الجهات القضائية.
وتم التوقيع بعد اكتمال نصاب اللجنة وبحضور أمين الغرفة التجارية بمكة إبراهيم برديسي. ويأتي ذلك في طور تعزيز الشراكات المتعددة من قبل الجمعية مع الجهات الداعمة بمختلف الإعمال.
وأعرب الدكتور عمار بوقس عن شكره لنخبة محامي مكة برئاسة المحامي بدر الروقي، حيث إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الجمعية في توسع شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة، والتي تحرص الجمعية على أن تكون شراكات ذات نتائج إيجابية للطرفين.
من جهته أكد المحامي بدر الروقي أن الاتفاقية تمنح الجمعية حق الاستشارات القانونية وكل ما يتعلق بها، كون جمعية الإرادة ذات توجه كبير وأهداف سامية تغذي الوطن بكوادر من أبنائه الموهوبين من ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والخاصة، و"نحن فخورون بهذه الاتفاقية".
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