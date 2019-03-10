ورشة لتدريب الأطباء على إجراء عمليات الجيوب الأنفية المعقدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

نظمت كلية الطب بجامعة أم القرى اليوم، ورشة عمل تعد الأولى من نوعها بعنوان "تشريح وجراحة الجيوب الأنفية" بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية بمشاركة 62 طبيبا واستشاريا.

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وأوضح رئيس الفريق الاستشاري للورشة الدكتور أسامة مرغلاني، أن الورشة هدفت إلى تدريب أطباء الأنف والأذن والحنجرة على أحدث التقنيات الجراحية بالمناظير للجيوب الأنفية وقاع الجمجمة الأمامي، باستخدام أحدث أجهزة الجراحة الملاحية في العمليات المتطورة، إضافة إلى تمكين الأطباء في مرحلة الزمالة وما بعدها من إتقان الأساليب الجراحية بما يخدم مرضى الجيوب الأنفية، علاوة على توثيق التعاون والمشاركة بين القطاعات الطبية والصحية لأطباء هذا التخصص، وتدريبهم وصقل مواهبهم في هذا المجال.

وتضمنت الورشة تدريب الأطباء على إجراء العمليات المعقدة والمتطورة في قاع الجمجمة بمنطقتي الغدة الصنوبريه، والفص الدماغي الأمامي والتعود والتكيف على إجرائها، إضافة إلى تدريبهم على القيام بالعمليات المتخصصة داخل الجيوب الأنفية الملاصقة لتجويف العين، والقناة الدمعية باستخدام المناظير الحديثة، والتعرف على الأساليب الجراحية الحديثة لإيقاف النزيف والرعاف المتكرر لدى المرضى بالتعرف على الشرايين الرئاسية داخل الأنف والجيوب الأنفية.

وأبان عميد كلية الطب الدكتور عبدالسلام نور ولي بأن الورشة تأتي ضمن البرامج العلمية التي تنفذها الكلية لتأهيل وتدريب الطلبة بما يتواكب مع رؤية واستراتيجية الجامعة.