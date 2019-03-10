، الرياض تهيئ 53 موهوبًا وموهوبة لدخول "التسريع" بالابتدائية والمتوسطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في اجتماع عُقد برئاسة المدير العام حمد الوهيبي

عقدت لجنة تسريع الطلاب الموهوبين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، التي يرأسها المدير العام للتعليم الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، لقاء توعويًّا عن مشروع نظام تسريع الطلاب الموهوبين، سيبدأ في الثاني من شهر شعبان المقبل لجميع الطلبة المعنيين بعملية التسريع، وعددهم (53) طالبًا وطالبة في المرحلتَيْن الابتدائية والمتوسطة، بحضور عدد من آباء وأمهات الطلاب المرشحين، وذلك في مدارس الفرسان الأهلية في حي النزهة.

وأوضح عضو لجنة التسريع في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض سلطان الشيبان خلال اللقاء أن اختبارات نظام التسريع اختبارات مركزية، تصدر من وزارة التعليم في وقت زمني محدد، وجدول موحد للمناطق التعليمية كافة، وعلى الطالب المرشح لها الاستعداد من خلال مذاكرة المقررات المتضمنة في الاختبار.

وبيَّن الشيبان أن الطلبة المسرَّعين من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي عليهم مذاكرة مواد الصف الخامس الابتدائي، وقُسم الاختبار إلى خمس مواد، هي: "الرياضيات، اللغة العربية، التربية الاجتماعية والوطنية، العلوم والتربية الإسلامية" في كامل المقرر للفصلين الدراسيين. أما الطلبة المسرَّعون من الصف الأول المتوسط إلى الثالث المتوسط فعليهم مذاكرة مواد الصف الثاني المتوسط، وقُسم الاختبار إلى ست مواد، هي: "الرياضيات، اللغة العربية، التربية الاجتماعية والوطنية، العلوم، التربية الإسلامية واللغة الإنجليزية" في كامل المقرر للفصلين الدراسيين.

وأشار إلى أنه يقصد بالتربية الإسلامية مجموعة مواد الحديث والفقه والتوحيد. ولاجتياز اختبارات التسريع هناك شرطان، هما أن يحقق المرشح 75 في المائة معدلاً عامًّا، و50 في المائة من درجة الاختبار في كل مادة دراسية.

وفي ختام اللقاء استقبل عضو لجنة التسريع في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم لإبداء الإجابة عنها. تلا ذلك إطلاق مدارس الفرسان الأهلية مبادرة متمثلة في برنامج تدريبي للطلاب المرشحين بالمجان، سواء بالحضور إلى المدرسة في الفترة المسائية، أو عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتاح في موقع المدارس.