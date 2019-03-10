، تركي الدخيل: الحضور الجماهيري لفريق الاتحاد مع سوء نتائجه مفارقة غريبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل بما حققته جماهير نادي الاتحاد من تحطيم الأرقام في الحضور الجماهيري لمساندة فريقها في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالرغم من تواضع المستويات والنتائج التي يقدمها الفريق هذا الموسم.

وقال الدخيل في مقطع بثه حساب نادي الاتحاد عبر تطبيق سناب شات أثناء استقبال بعثة الفريق الكروي بنادي الاتحاد التي تستعد لخوض الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا غداً الاثنين أمام فريق الوحدة الإماراتي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي "المفارقة العجيبة التي لا يمكن لأي شخص أن يتجاوزها هي أن هناك جمهوراً فريقه ينهزم وينهزم وفريقه ينزل إلى القاع وجمهوره يظل يسجل أعلى حضور جماهيري.. صراحة هذه حاجة غريبة".



يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الإتحاد يملك في رصيده ثلاث نقاط في دوري الأبطال بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدف على الريان القطري في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي