، أكاديمي يدعو الجامعات السعودية لخلع عباءة المركزية وتطبيق مبادئ الحوكمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن التصنيف العالمي لكبار الجامعات زاد من الضغوط باتجاهها

قال الدكتور سعد بن عايض العتيبي الأستاذ بجامعة الطائف المدير الإقليمي السابق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالشرق الأدنى، إن التعليم العالي يلعب دوراً حيوياً في بناء قاعدة رأس مال بشري قوي يسهم في نظام ابتكار وطني فاعل، وهما البعدان الرئيسيان من الأبعاد الاستراتيجية في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، ومن أجل الاستفادة من إمكانية التعليم العالي في بناء القدرات، فإنه يجب على المؤسسات التعليمية أن تتوافق مع مجتمعاتها المحلية، وترتبط مع العالم الخارجي في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن المهدد الأبرز للجامعات إما عدم أهلية خريجيها للحصول على الوظائف المتاحة في سوق العمل، وإما عدم ملاءمة تخصص خريجيها لمتطلبات سوق العمل، وهذا يعد هدراً للمال العام، في ضوء حرص الدولة على زيادة العائد من الاستثمار في الجامعات، فالجامعات كمستفيدين من الأموال العامة تواجه ضغوطاً جديدة لتكون أكثر فاعلية واستجابة لمتطلبات المجتمع وسوق العمل.

وذكر أن هناك قضية رئيسية تتمثل في توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع والاقتصاد؛ نظراً لضعف الصلة بين المشاريع البحثية الجارية في الجامعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضايا القطاعات الإنتاجية، وينبغي على الجامعات ضمان الاستخدام الأمثل للأموال العامة.

وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجهها الجامعات السعودية سعيها نحو موقع في قائمة أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 1452هـ -2030م، وذلك وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، فالتصنيف العالمي لكبار الجامعات زاد من الضغوط؛ من أجل حوكمة الجامعات ويرتبط التصنيف بثلاثة عوامل متصلة متمثلة في تركيز الموهبة، ويقصد بها طالب متميز وعضو هيئة تدريس متميز، بالإضافة إلى توفر التمويل والحوكمة، كما أن هنالك حاجة إلى غيرها من السمات الحاسمة للحوكمة، مثل القادة الملهمين، والرؤية الاستراتيجية القوية، وفلسفة النجاح والتميز، والتطوير والتغيير التنظيمي.

وذكر أن الجامعات ملزمة أمام الدولة والمجتمع نحو تحقيق التزاماتها في رؤية 2030، وذلك بخلق تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وسدّ الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل العلمي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم الموائمة لرؤية 2030 وتحقيق أهدافها التي أعلنتها ضمن خططها الاستراتيجية الموائمة لرؤية 2030، ولتحقيق ذلك يجب على الجامعات خلع عباءة المركزية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، ويأتي ذلك في سياق مبادرة تعزيز حوكمة اليات ومبادئ الشفافية لدى القطاعات الحكومية الواردة، ضمن البعد الخامس لبرنامج التحول الوطني 2020 "تحقيق التميز في الاداء الحكومي".

وأوضح أن الحوكمة من المفاهيم الحديثة، ومن أهم مبادئها الشفافية والمساءلة والمساواة والمشاركة الفاعلة المتعلقة بجودة صنع القرار، وذلك بتفعيل المشاركة الداخلية والخارجية من خلال إيجاد نظام يساعد في التمثيل الفعال لجميع المستويات في عملية صنع القرارات، كما أنها تعتبر عنصراً رئيسياً في التركيز الأخير على اتجاهات إصلاح التعليم العالي في جميع أنحاء العالم، وهنالك علاقة إيجابية بين تطبيق الحوكمة وتحقيق الجودة والتميز، ويتحقق من خلالها الرضاء الوظيفي والولاء التنظيمي لمنسوبي الجامعات، بالإضافة إلى رضا المجتمع عن الجامعات وأدائها، فالحوكمة لا تتجسد في مجرد معايير ومبادئ وآليات رقابية دقيقة، وإنما هي استثمار حقيقي بما تحمله من شفافية ومبادئ ومعايير لتصبح الحوكمة في الجامعات ثقافة إدارية وسلوكية.

ودعا "العتيبي" الجامعات إلى تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال التوجه نحو اللامركزية، والعمل نحو تمكين الكليات والأقسام من إدارة مواردها المادية والبشرية بشكل فاعل، في ضوء عدم إفصاح بعض الجامعات عما خُصص من الميزانية للكليات والأقسام ولبرامج التدريب وتنمية الموارد البشرية وتوليها قبض وإدارة الميزانية من دون مشاركة فاعلة من الأقسام والكليات، وهذا يُظهر تمركز السلطة الإدارية في أيدي القيادات العليا، وضعف تفويضها للمستويات الوسطى والدنيا.

ولفت إلى أن الحوكمة تعتبر نظام رقابة وإشراف ذاتي يؤدي إلى سلامة التطبيق القانوني للتشريعات، وبالتالي حُسن الإدارة وضمان حقوق العاملين من خلال تحقيق العدالة والمساواة للحصول على أداء مرتفع من جميع منسوبي الجامعة ويتحقق ذلك من خلال الشفافية بإيضاح آليات وأطر العمل، واعتماد تشريع ونظام إداري يتم من خلاله توضيح الحقوق والواجبات ويوفر وصفاً دقيقاً لمهام وصلاحيات كل وظيفة يراعى فيه توفير توازن في الهيكل التنظيمي بين الصلاحيات والسلطات لكل وظيفة وتحدد فيه المهام والمسؤوليات بشكل دقيق بما يدعم مفهوم الرقابة، ويسهم بشكل مباشر في محاربة الفساد وتعزيز جودة الخدمات وضمان حقوق المنسوبين ومصالحهم، ما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية في أداء المهام وغرس الثقة والمصداقية بما يحقق الرضا الداخلي ورضا المجتمع عن الجامعات وأدائها، وبالتالي تعزيز فاعلية الجامعات وزيادة كفاءتها الداخلية والخارجية، مما يؤدي إلى مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.

وأضاف أن المساءلة تعد أحد مبادئ الحوكمة فهي أداة لتوجيه السلوك؛ لأن الشعور بوجود المساءلة استناداً لنتائج الرقابة يفرض على العاملين من أعضاء هيئة التدريس، وإداريين ومتخذي القرارات، مراعاة الأهداف الموضوعة فالمساءلة نوع من الضمان، والمساءلة عملية للتحسن المستمر، وبذلك تكون أداة لتحديد نقاط القوة والضعف.

ودعا "العتيبي" الجامعات إلى الإعلان عن نتائج أدائها أمام المجتمع الذي تخدمه من خلال الإفصاح عن مخرجاتها، استناداً على مؤشرات قياس الأداء التي من المتوقع أن تحقق أهداف خطط الجامعات الاستراتيجية الموائمة لرؤية 2030، وأن تنشر وتوضيح إيراداتها ومصروفاتها المالية لمحيطها الداخلي المتمثل في منسوبيها وللمجتمع المحلي بما يؤكد استثمارها الأمثل للموارد لتحقيق أهدافها بأقل تكلفة وجهد متوقع، بما تسهم في رفع درجة الشفافية والمساءلة، وبما يعزز مسؤولية الإنجاز وتحقيق فاعليته.