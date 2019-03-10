، "بوتفليقة" يصل إلى الجزائر.. وطائرته تحط في مطار عسكري ،

محمد بن مسعود - الدمام - خضع للعلاج في سويسرا مدة أسبوعين

ذكرت قناة تلفزيون النهار أن طائرة تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هبطت، اليوم (الأحد)، في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر، بحسب ما أفادت "رويترز".

وكانت أنباء قد تواترت اليوم عن مغادرة طائرة كتب على جانبها: "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" مطار جنيف، وعلى متنها "بوتفليقة" الذي كان يخضع للعلاج في سويسرا منذ أسبوعين، ويثير ترشحه لعهدة رئاسية خامسة احتجاجات شعبية واسعة في الجزائر.

