- 1/2
- 2/2
ذكرت قناة تلفزيون النهار أن طائرة تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هبطت، اليوم (الأحد)، في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر، بحسب ما أفادت "رويترز".
وكانت أنباء قد تواترت اليوم عن مغادرة طائرة كتب على جانبها: "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" مطار جنيف، وعلى متنها "بوتفليقة" الذي كان يخضع للعلاج في سويسرا منذ أسبوعين، ويثير ترشحه لعهدة رئاسية خامسة احتجاجات شعبية واسعة في الجزائر.
"بوتفليقة" يصل إلى الجزائر.. وطائرته تحط في مطار عسكريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
ذكرت قناة تلفزيون النهار أن طائرة تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هبطت، اليوم (الأحد)، في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر، بحسب ما أفادت "رويترز".
وكانت أنباء قد تواترت اليوم عن مغادرة طائرة كتب على جانبها: "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" مطار جنيف، وعلى متنها "بوتفليقة" الذي كان يخضع للعلاج في سويسرا منذ أسبوعين، ويثير ترشحه لعهدة رئاسية خامسة احتجاجات شعبية واسعة في الجزائر.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
08:24 PM
خضع للعلاج في سويسرا مدة أسبوعين
ذكرت قناة تلفزيون النهار أن طائرة تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هبطت، اليوم (الأحد)، في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر، بحسب ما أفادت "رويترز".
وكانت أنباء قد تواترت اليوم عن مغادرة طائرة كتب على جانبها: "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" مطار جنيف، وعلى متنها "بوتفليقة" الذي كان يخضع للعلاج في سويسرا منذ أسبوعين، ويثير ترشحه لعهدة رئاسية خامسة احتجاجات شعبية واسعة في الجزائر.
، "بوتفليقة" يصل إلى الجزائر.. وطائرته تحط في مطار عسكري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "بوتفليقة" يصل إلى الجزائر.. وطائرته تحط في مطار عسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.