، برعاية خادم الحرمين.. معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق الأربعاء بمشاركة 30 دولة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت عنوان "الكتاب بوابة المستقبل" وبمشاركة أكثر من 913 داراً للنشر والبحرين ضيف الشرف

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تنطلق الأربعاء القادم فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، تحت عنوان "الكتاب بوابة المستقبل"، بمشاركة أكثر من 913 داراً للنشر ومؤسسة من 30 دولة عربية وأجنبية، فيما ستحل مملكة البحرين الشقيقة ضيف شرف في نسخة المعرض هذا العام.

أوضح ذلك المشرف على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية مدير معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، عبدالله الكناني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مبيناً أن المعرض سيفتح بواباته بمسميات مشاريع رؤية المملكة 2030 بشكلها الجديد، ومن خلال مسارات ترددية وتسجيل إلكتروني عبر تطبيق المعرض الذي سيوفر للزائر الوصول إلى المعرض في أقل مدة وأسهل طريقة؛ حيث سيحظى الزائرون عبر التسجيل الإلكتروني بمزايا داخل المعرض، الذي يقدم خدمات الشاملة لشرائح المجتمع كافة بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة.

وبين الكناني أن الأربعاء القادم سيكون مخصصاً للافتتاح الرسمي، في حين يستقبل المعرض زواره الخميس القادم من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً؛ حيث يقام المعرض بتعاون ومشاركة جميع القطاعات.

وأفاد بأن مملكة البحرين، ضيف شرف نسخة المعرض هذا العام، ستشارك بـ 13 فعالية متنوعة.

وبين أنه سيتم خلال هذا العام تكريم عدد من رواد السينما في المملكة, مفيداً أن وزراء الإعلام في الدول العربية قرروا تكريم الدكتور غازي القصيبي -رحمه الله-، من خلال الاحتفاء به، وعقد الندوات التي تناقش سيرته ومؤلفاته، وبالتالي فإن انطلاقة التكريم ستكون من معرض الرياض الدولي للكتاب 2019.

وأوضح أن معرض الرياض الدولي للكتاب استقبل عدداً من طلبات دور النشر للمشاركة في المعرض عبر النظام الإلكتروني، بلغت 1465 داراً للنشر وتوكيلًا وجهات حكومية وأهلية وجمعيات خيرية، مضيفاً أن الشروط والمعايير انطبقت على 913 داراً للنشر وتوكيلًا وجهات حكومية وأهلية وجمعيات خيرية، فيما بلغ عدد العارضين والمشاركين 1750 عارضاً ومشاركاً.

وأشار إلى أن المتجر الإلكتروني من ضمن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمهتمين بالكتاب؛ تسهيلاً للشراء وإيصال الكتاب المختار إلى أماكنهم في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، ويشارك ضمن الخدمات عدد من المؤسسات بما في ذلك البريد السعودي.

كما يوفر المعرض خدمات حافلات النقل الترددي لهذا العام في 6 مواقع؛ تسهيلاً للزوار للوصول إلى معرض الكتاب في وقت زمني وقياسي، وسيجد ذوو الاحتياجات الخاصة الخدمات اللازمة في ذلك, كما سيتم اعتماد زي موحد لفرق العمل التنظيمية التي تضم 30 لجنة، يشارك فيها 550 من موظفي الوزارة، و300 متطوع تم اختيارهم من أصل 800 متقدم.

ويبلغ عدد الجهات المشاركة بحسب الدول 30 دولة عربية وأجنبية، توزعت نسبها كالتالي: الدول العربية 62%، والسعودية 33%، والأجنبية 5%، وبلغ عدد المؤلفين المتقدمين 267 مؤلفاً منهم 133 مؤلفاً و134 مؤلفة.

وعن مبادرة المؤلف السعودي فقد بلغ عدد المؤلفين المسجلين حتى الآن 157 مؤلفاً، واستلمت الوزارة 210 كتب، ويستمر التسجيل حتى الساعة 10 مساء من يوم الثلاثاء القادم 5 رجب الموافق 12 مارس.

وبين الكناني أن أكثر من 200 فعالية ستعقد على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب؛ منها 62 ندوة ومحاضرة، و 13 جلسة ضمن برامج المجلس الثقافي، بالإضافة إلى 4 عروض مسرحية للكبار و 8 أركان أساسية للطفل و 18 فيلماً قصيراً يعرض لمدة ساعة يومياً، ومن الأفلام السعودية القصيرة بالذات.

وأفاد أنه ضمن الفعاليات المستحدثة والمبادرات الثقافية: جماليات حرف التي تهتم بالخط العربي ويشارك فيها عدد من الفنانين والفنانات ، بالإضافة إلى فعالية ترانيم ريشة الهادفة لصقل قدرات محبي الفن التشكيلي وتطوير قدراتهم بمساعدة عدد من الفنانين والفنانات في الفن التشكيلي.

كما تتضمن المبادرات مبادرة رواق المعرفة التي تشرح تاريخ العلوم والمعرفة بشكل جذاب وشيق؛ بهدف تعريف الزوار بأهم العلوم التي تبني معرفة الإنسان، ومبادرة مجموعة القراءات التي تستعرض أهم الكتب وتناقشها بمشاركة 9 أندية ثقافية.

ولفت النظر إلى أن فعاليات الجانب الثقافي لهذا العام، تأتي ولأول مرة برعاية من شركة أرامكو عبر مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".

من جهته، أعلن رئيس لجنة جائزة الإعلام للكتاب عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور صالح بن معيض الغامدي، أسماء الكتب الفائزة ومؤلفيها لعام 2019م في معرض الرياض الدولي للكتاب؛ حيث جاءت على النحو التالي: في مجال الكتب الدينية والاجتماعية والقانونية فاز كتاب معرفة خطوط الأعلام للمؤلف محمد عبدالله السريع، أما في الكتب التربوية والنفسية، فقد فاز كتاب قيادة التدريس الاحترافي للمؤلف صالح بن إبراهيم النفيسة، ومحمد بن عبدالله النذير، وفي مجال الدراسات اللغوية والنقدية فاز كتاب التفكير واللغة والتفاعل لعبدالله محمد المفلح، وفي مجال السرد فازت رواية زهور فان غوخ لمقبول موسى العلوي، أما في مجال الشعر فحظي بذلك كتاب المخبوء في خد القناديل لحسن أحمد الصلهبي.

عقب ذلك قام المشرف على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية مدير معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 عبدالله الكناني؛ بجولة في المعرض وقف خلالها على استعدادات دور العرض المشاركة.

