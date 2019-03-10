، وزير الدفاع اليمني يشدد على رفع الجاهزية القتالية استعداداً لمعركة الحسم ضد المتمردين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: نحن في مرحلة صعبة توجب علينا التكاتف والاصطفاف لمواجهة الانقلابيين

شدد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي على رفع الجاهزية القتالية في جميع وحدات الجيش ببلاده، استعداداً لما سماها معركة الحسم واستكمال تحرير المناطق التي لا زالت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال وزير الدفاع لدى ترؤسه اجتماعاً في مأرب بقيادة الهيئات والدوائر في وزارة الدفاع وعدد من قيادات الجيش: نحن في مرحلة صعبة توجب علينا التكاتف والاصطفاف لمواجهة الانقلابيين.

وأكد الوزير المقدشي أن ميليشيا الحوثي ترفض السلام وأن خيار الحسم هو الحل الوحيد معها، داعياً إلى الترفع عن الخلافات والمصالح الضيقة والعمل المشترك بروح وطنية مخلصة لدحر مشروع الانقلاب.

وفي الاجتماع أعرب محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة عن ترحيبه بعودة وزير الدفاع لقيادة معركة التحرير، حسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وقال المحافظ العرادة إن القيادة السياسية والعسكرية تؤكد في كل وقت على الرغبة في السلام العادل وفقاً للمرجعيات الثلاث وهو ما ترفضه ميليشيا الحوثي الانقلابية.

من جهته، تعهد المفتش العام بوزارة الدفاع اللواء الركن عادل القميري بالمضي لتحرير المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.