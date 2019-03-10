، تركي آل الشيخ يعلن استمراره في رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بدء الترتيبات لإطلاق النسخة الثانية من بطولة كأس العرب

وافق تركي آل الشيخ على الاستمرار في منصبه رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم، وأعلن عن استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأحد بمدينة الرياض، حيث رحب تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اللجنة التنفيذية بكافة أعضاء اللجنة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

وشهد الاجتماع مطالبة كافة أعضاء اللجنة لرئيس الاتحاد العربي رئيس اللجنة التنفيذية باستمراره في منصبه، وقد لبى تركي آل الشيخ طلب أعضاء اللجنة، وأعلن عن استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنياً استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه.

وأعلن رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.

وتم اعتماد جوائز سنوية لأفضل اتحاد وأفضل لاعب وأفضل مدرب واللاعب الهداف، وسيتم ذلك في المباراة النهائية القادمة لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال التي ستقام في الـ18 من إبريل القادم بمدينة العين الإماراتية.

وتم خلال الاجتماع إطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على التقارير الإدارية والفنية الخاصة ببرامج الاتحاد، وكذلك مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال القائمة، بينما قدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي تقريراً موسعاً عن برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية، وتم اعتماد تشكيل عدد من اللجان.