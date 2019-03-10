المرور توضح إجراءات إصدار رخصة قيادة جديدة لسائق مقيم

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لإصدار رخصة قيادة جديدة لـ ” سائق ” قام بخروج نهائي وعاد بتأشيرة وإقامة جديدة. وقالت ” المرور ” : ” يجب مراجعة قسم المرور بمدرسة القيادة، والتقدم بطلب استبدالها ” .

وجاء ذلك ردًا على استفسار وجه لـ ” المرور ” مفاده: ” عندي سائق خرج نهائي ورجع بتاشيرة جديدة وأصدرتله إقامة جديدة، كان لديه رخصة قيادة على الإقامة القديمة ولا تزال سارية، ما المطلوب لإصدار رخصة جديدة له برقم الاقامة الجديد؟ ” .

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