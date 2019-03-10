بالصور: خادم الحرمين يمنح وسام الملك عبدالعزيز للاعبين الحاصلين على ميداليات بدورة الألعاب...

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في الأرجنتين، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجتين الأولى والثانية.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين اليوم الأحد في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الوفد، واللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الجميع بهذا الإنجاز الأولمبي، متمنياً لهم التوفيق لرفع اسم المملكة عالياً في مختلف المشاركات الرياضية العالمية القادمة.

وتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للاعب الكاراتيه الحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية محمد بن عايض العسيري، ووسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية للاعبين الحاصلين على ميداليتين برونزيتين أولمبية لكل من لاعب ألعاب القوى محمد بن دحيم المعاوي، ولاعب رفع الأثقال علي بن يوسف العثمان.