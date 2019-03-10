التحقيق في تهريب مواطن لابنتيه من الكويت

تحقق دولة الكويت في قضية تهريب مواطن سعودي لابنتيه عبر منفذ السالمي والعودة بهما إلى المملكة، بعدما استخدم بطاقتي شقيقتيهما المقيمتين في الكويت.

وفي التفاصيل، ذهب المواطن إلى الكويت وقام بأخذ ابنتيه المتزوجتين من بيتي زوجيهما خلسة، بسبب خلافات لا تزال مبهمة، ثم توجه إلى شقيقتيهما وأخذ بطاقتيهما وانطلق بهما إلى المملكة، وخرج من المنفذ دون أن يتم التطبيق على المسافرتين للتأكد من أنهما صاحبتا البطاقتين.

واكتشف أحد الزوجين عقبها، سفر زوجته برفقة شقيقتها مع والدهما؛ ليقدم بلاغ إلى وزارة الداخلية الكويتية التي رفعت القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها؛ حيث تم تسجيل قضية جنائية حملت مسمى تزوير في محرر رسمي وانتحال صفة، وجارٍ التحقيق مع موظف الجوازات وعسكري البوابة لعدم التطبيق على المرأتين للتأكد من أنهما صاحبتا البطاقتين.