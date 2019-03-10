انفجار عبوة معطر جو داخل سيارة.. ومدني بريدة يباشر الحادث

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة اليوم الأحد، حادث انفجار عبوة «معطر جو» كانت داخل سيارة وهي بحالة توقف بحي المرقب بمدينة بريدة.

وقال المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، إن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغًا عن الحادث في الساعة «12:14»؛ حيث تمت مباشرته وتنفيذ الجانب الوقائي .

وأضاف العقيد أبا الخيل أن العبوة كانت داخل السيارة، مشيرًا إلى أنه مع إغلاق النوافذ وارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة، انفجرت العبوة، ما تسبب في بعض الأضرار بالسيارة .

وحذر مدني القصيم من ترك زجاجات العطر أو الولاعات أو معطرات الجو داخل السيارة، لاسيما أثناء ارتفاع درجة حرارة الجو، مما يتسبب بانفجارها وإحداث الضرر بالمركبات أو الأشخاص القريبين منها.