أمير جازان يشيد بدور «الإفتاء» في  درء الشبهات وتوضيح الحق للناس

بحث أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عددًا من الموضوعات التي تهم فرع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، مشيدًا بالدور المهم الذي تمثله «الإفتاء» في تبيان الحق للناس وتوضحيه ودرء الشبهات، موجهًا بالبحث عن أرض مناسبة؛ لإقامة مبنى مستقل لفرع الإفتاء بالمنطقة.

جاء ذلك، خلال استقبال أمير المنطقة لكل من مفتي جازان، الشيخ محمد بن شامي شيبة، ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، عبدالله بن علي حمدي، مهنئًا الأخير، على تعيينه مديرًا عامًا لفرع الإفتاء بجازان، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه وخدمة دينه ووطنه، وتطوير البرامج والأنشطة الدينية والدعوية بالمنطقة.



وبحث أمير المنطقة، خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات التي تهم فرع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، مشيدًا بالدور المهم الذي تمثله فروع الإفتاء عمومًا بالمملكة، ودورها في تبيان الحق للناس وتوضحيه ودرء الشبهات، وأثنى على الجهود التي يبذلها فرع الإفتاء بالمنطقة من خلال التوجيه والنصح والإرشاد، إلى جانب الحرص على عقد اللقاءات والمحاضرات الدينية التي تهم الفرد والمجتمع.

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واطلع أمير المنطقة، على التقرير السنوي الذي قدمه مدير عام فرع الرئاسة بجازان عبدالله حمدي، واستمع منه لشرح مفصل عن محتوى التقرير من إنجازات الفرع خلال الفترة الماضية، موجهًا بضرورة التنسيق مع أمانة المنطقة للبحث عن أرض مناسبة؛ لإقامة مبنى مستقل لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة.

وتسلم أمير جازان، إهداءً علميًا من مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ تقديرًا لرعايته واهتمامه بفرع الإفتاء في المنطقة

من جهته، أعرب مفتي المنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، سائلًا المولى عز وجل أن يعينه والعاملين معه على أداء هذه الأمانة في خدمة الدين والوطن.