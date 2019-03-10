الدكتور آل سعود: آراء خالد المالك حول قسم الإعلام غير منطقية وعليه الاعتذار

أثارت مطالبة رئيس تحرير جريدة الجزيرة خالد المالك، بإغلاق أقسام الإعلام، ‏حفيظة عمداء كليات الإعلام ورؤساء أقسام الصحافة والأكاديميين والإعلاميين.

وقال عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود، سعد بن سعود آل سعود، إن «هناك في أقسام الإعلام حيث التعليم والبحث العلمي؛ بصيص الأمل للعاجزين عن ‏إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. وبالعقول الشابة المتسلحة بعلوم الإعلام الجديد يحدث التحول ‏باتجاه فضاء إلكتروني أكثر رحابة وابداع».‏

وأضاف عميد كلية الإعلام: «لا نتفق مع الآراء غير المنطقية أيًّا كانت.. وعلى من أصدرها أن يعتذر ‏لجميع مخرجات كليات وأقسام الإعلام -قبل غيرهم- من طلاب وطالبات أثبتوا تميزهم ‏ونجاحهم في أهم الوسائل الإعلامية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي».‏

جاء ذلك تعقيبًا على ما طالب به المالك في ندوته بنادي الرياض الأدبي: تجربتي للشباب، مساء ‏الأربعاء 29/6/1440هـ ضمن فعاليات منتدى الشباب.