سعودي بين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أن راكبًا سعوديًا بين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة البالغ عددهم 157راكبًا.

وفصّلت الشركة، عدد الضحايا بين 149 راكبًا، وثمانية آخرين هم طاقم الطائرة التي لم ينج أحد من ركابها وفقًا لهيئة الإذاعة الإثيوبية.

وذكرت الخطوط الجوية الإثيوبية، أن من بين الضحايا راكبًا سعوديًا، وستة مصريين ومغربيين ويمنيًا وصوماليًا و18 كنديا، وثلاثة أستراليين، وسبعة فرنسيين، و32 كينيا، وسبعة بريطانيين، وسبعة إثيوبيين، وإسبانيان، وثمانية صينيين، بينما لم يتم تحديد هوية راكبين.

وأقلعت الطائرة عند الساعة 8,38 صباحًا «06,38 ت غ» من مطار بولي الدولي، وفُقد الاتصال بها بعد ست دقائق قرب بلدة بيشوفتو الواقعة على مسافة 60 كلم جنوب شرق أديس أبابا.

وقال مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد على تويتر: «نود تقديم أصدق التعازي للذين فقدوا أحباءهم على طائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الإثيوبية على متن الرحلة المقررة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح».

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وأكدت شركة الطيران أنها سترسل موظفين إلى مكان الحادث؛ «للقيام بكل ما هو ممكن لمساعدة أجهزة الطوارئ» و «ستقيم أيضًا مركزًا لتقديم المعلومات عن الركاب، وتخصص رقمًا هاتفيًّا لعائلات وأصدقاء الركاب الذين ربما كانوا على متن الرحلة».

كانت هيئة الإذاعة الإثيوبية، أكدت في بيان مقتضب صادر عنها بعد الحادث، أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وأعلنت الخطوط الإثيوبية تحطُّمَ طائرة تابعة لها من طراز «بوينغ 737» صباح الأحد، أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي يُعتقد أنها كانت تقل 149 راكبًا وثمانية من أفراد الطاقم، وقدمت تعازيها إلى عائلات الضحايا.

وأفادت الخطوط الإثيوبية في بيان: «نؤكد أن رحلتنا المقررة إي تي-302 من أديس أبابا إلى نيروبي تعرضت لحادث اليوم».

وطائرة «بوينغ 737-800 ماكس» هي نفس نوع طائرة شركة «لايون إير» الإندونيسية التي تحطمت في أكتوبر الماضي، بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا؛ ما أدى إلى مقتل 189 شخصًا كانوا على متنها.

وتعود آخر كارثة كبرى تعرضت لها طائرة ركاب إثيوبية إلى عام 2010 عندما انفجرت طائرة «بوينغ 737-800» عقب إقلاعها من لبنان؛ ما أسفر عن مقتل 83 راكبًا وسبعة من أفراد الطاقم.