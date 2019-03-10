بالصور.. ضبط 417 مخالفة في حملة تفتيشية على محلات العطارة

ضبطت الهيئة العامة والغذاء والدواء 417 مخالفة في عدد من محلات العطارة، وبلغ عدد المضبوطات 12 ألفًا و401 عبوة من 878 منتجًا.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي أجرتها فرق الهيئة لمحلات العطارة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، والتي شملت 216 منشأة للتأكد من مدى الالتزام بمنع بيع المنتجات التي حذرت منها الهيئة ومنتجات التجميل غير المدرجة في نظامها، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار، وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة.

وتمثلت المخالفات في تداول منتجات تجميلية غير مدرجة، ومزاولة نشاط بيع المستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى بيع منتجات مغشوشة، بينما اتخذت الهيئة بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات تتعلق بالمنتجات الخاضعة لإشرافها عبر مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم: (19999).