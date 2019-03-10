بالصور.. حملات موسّعة لإزالة البسطات المخالفة حول سوق الطائف المركزي

نظّمت أمانة الطائف حملة رقابية موسّعة لإعادة الانضباط وإزالة التجاوزات في المنطقة المحيطة بسوق الخضار والفواكه المركزي، تمكّنت خلالها من إزالة كل بسطات الحبحب العشوائية من على الأرصفة والساحات المحيطة بسوق الخضار والفواكه المركزي.

وجاءت الحملة، تنفيذًا لتوجيهات أمين مدينة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بمنع وإزالة البسطات العشوائية المخالفة من أسواق النفع العامّ، استجابة لشكاوى الأهالي وأصحاب المحلات، المتضررين من صعوبة الحركة المرورية بسبب إشغالات الطرق من جانب الباعة الجائلين.

ورصدت أمانة الطائف -من خلال حملاتها على الشوارع- قيام أصحاب البسطات العشوائية بعرقلة حركة مرور المركبات والمشاة بالسوق، إلى جانب شغلها للأرصفة، وتشويهها للمظهر العامّ، بسبب ما ينتج عنها من مخلّفات ومبعثرات لها آثارها السلبية على المستهلك وبيئة المكان.

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وأوضحت الأمانة، أنه يتعيّن على الباعة الراغبين في مزاولة الأنشطة المتعلقة بالفواكه والخضراوات، اتّباع الإجراءات السليمة لمزاولة المهنة، دون اتّخاذ الأرصفة والطرقات، ومواقف السيارات، لمزاولة الأنشطة في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، مشيرة إلى أن الجولات الرقابية مستمرة، وستتواصل خلال الفترة المقبلة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات.

وتقوم الأمانة والأجهزة التابعة لها برصد مستمرّ ودوريّ لتجاوزات البسطات العشوائية، وتم إعداد آلية لإزالتها وضمان عدم عودتها للسوق مره أخرى، خاصة أن المباسط العشوائية أثّرت سلبًا في الأرصفة والطبقة الإسفلتية، خاصة أن أصحابها يقومون بتثبيتها بشكل عشوائيّ، ما أدّى إلى تشويه المظهر العامّ، وتردّي مستوى النظافة.

وفي وقت سابق، أكدت الأمانة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحدّ من الظواهر السلبية بالسوق، وكل أسواق النفع العامّ بالمحافظة، وستتابع البسطات المخالفة وتزيلها بشكل مستمر، وستعزز النظافة والإصحاح البيئي بساحة الحراج والمواقع المحيطة بالسوق.

