السعودية اليوم / أمانة الطائف تزيل البسطات العشوائية من سوق الخضار المركزي



الطائف 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

أزال مراقبو أمانة الطائف كافة البسطات العشوائية من الأرصفة والساحات الخارجية لسوق الخضار والفواكه المركزي بعد أن نفذ مراقبو إدارة الأسواق بوكالة الخدمات حملة ميدانية على السوق إنفاذاً لتوجيهات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل لمنع البسطات العشوائية المخالفة من أسواق النفع العام تجاوباً مع شكاوى الأهالي وأصحاب المحلات ، وجرى رصد عرقلة هذه البسطات العشوائية لحركة مرور المركبات والمشاة بالسوق، وشغلها للأرصفة، وتشويهها للمظهر العام، وما ينجم عنها من مخلفات ومبعثرات لها آثارها السلبية على المستهلك وبيئة المكان.

ونفذت آليات الأمانة مدعومة بقوة أمنية أعمال إزالة بسطات الحبحب والخضراوات المخالفة نتيجة عدم تجاوب أصحابها مع انذارات الأمانة المتكررة.

وبينت الأمانة أنه يتعين على الباعة الراغبين في مزاولة الأنشطة المتعلقة بالفواكه والخضروات اتباع الاجراءات السليمة لمزاولة المهنة، دون اتخاذ الارصفة والطرقات ومواقف السيارات وسبل المشاة أماكن لمزاولة الأنشطة في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، مشيرة إلى أن الجولات الرقابية مستمرة، وستتواصل خلال الفترة المقبلة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات.

// انتهى //

19:31ت م

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