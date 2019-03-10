السعودية اليوم / أمير القصيم يفتتح طريق الملك سعود بمحافظة عنيزة بتكلفة بلغت 350 مليون ريال



عنيزة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم , مشروع طريق الملك سعود "الدائري الداخلي الثاني" بمحافظة عنيزة اليوم , بتكلفة بلغت 350 مليون ريال ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , ومستشار وزير الشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز البسام , ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم , ورئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس خلف العتيبي.

وأزاح سموه فور وصوله الستار عن المشروع , بعد ذلك اطلع سموه خلال جولة ميدانية على تفاصيل المشروع والمقام على امتداد 40 كيلو مترا على طريق الملك سعود والرابط بين طريق الملك عبدالله وامتداد طريق خادم الحرمين الشريفين الذي يُعد استكمالا للطريق الدائري الثاني غرب محافظة عنيزة.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , عن فخره واعتزازه في كل يوم يتم فيه تدشين وافتتاح المشروعات التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والمتابعة الدقيقة في التنفيذ والتي يقدمها أبناء الوطن المخلصين سواء في وزارة الشؤون البلدية وأمانة المنطقة , وفي وزارة النقل وفرع الوزارة بالمنطقة , وبمحافظة عنيزة , واللذين لم يألوا جهداً في قيامهم بمهامهم على أكمل وجه ، إذ كانوا خير عون لكل مسؤول في تنفيذ مثل هذه الطرق الخادمة لسالكيها, مشيرًا سموه إلى أن تدشين هذا المشروع بطول 40 كلم وتكلفة 350 مليون ريال هو منهاج لدعم وعطاء هذه الدولة خدمة لأبنائها ومواصلة للتنمية والعطاء.

وأشاد سموه بما قدمه عدد من المواطنين من خلال التنازل عن أملاكهم خدمة للطريق وسالكيه وتنفيذاً للمشروع , مبينًا سموه أن ما يقدمه أبناء الوطن من مبادرات لخدمة وطنهم من خلال تعاونهم مع المسؤولين يعكس فخراً واعتزازاً , لافتًا الانتباه إلى أن منطقة القصيم لديها العديد من هذه المشروعات المنفذة التي قدمت بمبادرات خيرة من أبناء المنطقة الأوفياء.

وقدم سمو أمير المنطقة شكره وتقديره للمواطنين كافة الذين تعاونوا مع البلدية والطرق لتنفيذ مثل هذه المشروعات الحيوية ، التي جعلت من المنطقة مضرب مثل في غرس روح التعاون والعطاء لخدمة التنمية والبناء والتطور المستمر , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم عددٌ من المواطنين الذين تنازلوا عن ممتلكاتهم خدمة للطريق وسالكيه , كما كرم سموه مستشار وزير الشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز البسام بدرع تذكاري بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيساً لبلدية محافظة عنيزة.

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18:50ت م

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