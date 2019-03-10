شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يفتتح طريق الملك سعود بتكلفة 350 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
وأزاح سموه فور وصوله الستار عن المشروع , بعد ذلك اطلع سموه خلال جولة ميدانية على تفاصيل المشروع والمقام على امتداد 40 كيلو مترا على طريق الملك سعود والرابط بين طريق الملك عبدالله وامتداد طريق خادم الحرمين الشريفين الذي يُعد استكمالا للطريق الدائري الثاني غرب محافظة عنيزة.
وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , عن فخره واعتزازه في كل يوم يتم فيه تدشين وافتتاح المشروعات التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والمتابعة الدقيقة في التنفيذ والتي يقدمها أبناء الوطن المخلصين سواء في وزارة الشؤون البلدية وأمانة المنطقة , وفي وزارة النقل وفرع الوزارة بالمنطقة , وبمحافظة عنيزة , واللذين لم يألوا جهداً في قيامهم بمهامهم على أكمل وجه ، إذ كانوا خير عون لكل مسؤول في تنفيذ مثل هذه الطرق الخادمة لسالكيها, مشيرًا سموه إلى أن تدشين هذا المشروع بطول 40 كلم وتكلفة 350 مليون ريال هو منهاج لدعم وعطاء هذه الدولة خدمة لأبنائها ومواصلة للتنمية والعطاء.
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