شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستقبل منسق مكافحة الإرهاب بـ "الأوروبي" والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالرياض اليوم، منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيركوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسّي.