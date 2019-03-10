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مؤتمر السلامة المرورية يسعى لخفض الوفيات والإصابات الخطرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
على مدى ثلاثة أيام تستضيف الرياض مؤتمر السلامة المرورية برعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.
ويناقش المؤتمر الذي سينطلق غدًا في فندق الريتزكارلتون، كل ما يتعلق بالسائق والسيارة ووسائل الأمان اللازمة لهما وذلك بهدف الحد من حوادث السير وتقليل الإعاقات الناجمة عنها.
وسيكون مؤتمر السلامة المرورية بالرياض اجتماعًا لأهم الشخصيات المعنية بالسلامة المرورية لعرض التجارب المحلية والعالمية وأحدث التقنيات المستخدمة للحد من وفيات الحوادث المرورية والوصول إلى مصاف الدول في الامتثال للقيادة الآمنة.
أهداف المؤتمر
تعزيز مبدأ السلامة المروية.
المساهمة في خفض عدد الوفيات والإصابات الخطرة.
رفع مستوى الوعي والتقيد بالأنظمة والقوانين المرورية.
تبادل الخبرات في مجال السلامة المرورية.
محاور المؤتمر
التقنيات الحديثة في عمليات الضبط وإدارة الحركة المرورية الذكية
استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل المروري
دور التخطيط النموذجي للأنشطة العمرانية على الحركة المرورية
تعزيز مفهوم السلامة المرورية من خلال البرامج والفعاليات التوعوية المرورية
نماذج وتجارب دولية في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية
الفئة المستهدفة
صناع القرار في القطاعات الأمنية ذات العلاقة
المدارس والجامعات الحكومية والأهلية
جمعيات السلامة المرورية
جميع المهتمين بالسلامة المرورية
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