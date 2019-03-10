“المواطن” توثق بالصور استعدادات معرض الرياض للكتاب

2019-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض - تصوير: عبدالإله الخيبري

وثقت “متابعات الخليج 365” الاستعدادات النهائية لمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي ينطلق الأربعاء المقبل بمشاركة دولة البحرين كضيف الشرف حيث ستتنوع فعاليات المعرض لاستهداف العديد من شرائح المجتمع والثقافات المختلفة.

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ويصاحب معرض الكتاب الكثير من الفعاليات والبرامج النوعية التي تستهدف كل شرائح المجتمع وبالتالي يشكل نافذة ثقافية من الداخل السعودي إلى العالم ومن العالم إلى الثقافة السعودية.

وأكسب ثبات توقيت إقامة المعرض بشكل سنوي تحديداً في شهر مارس من كل عام لمدة عشرة أيام أهمية لهذا المعرض كونه أصبح ضمن روزنامة الفعاليات العالمية والمحلية في المجال الثقافي ومكن دور النشر من ثبات التوقيت لديها ليصبح ضمن أهم الفعاليات التي تشارك فيها بفعالية لا سيما العائد المالي والاقتصادي الجيد له.

ولأهمية معرض الرياض الدولي للكتاب باتت الكثير من الدول تتسابق للمشاركة فيه كضيف شرف تسوق من خلاله أبرز البرامج الثقافية، حيث يستضيف المعرض في كل عام دولة مميزة كضيف شرف، ويخصص جناح نوعي لهذه الدولة لتعرض تاريخها وأدبها وإصداراتها لزوار المعرض وأيضاً يكون لها نصيب من الفعاليات والندوات الثقافية المصاحبة للمعرض.