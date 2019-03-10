الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية.. رابط وطريقة الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية

الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية، دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة المشاركين في التأمينات للاستعلام عن مستحقاتهم من خلال الموقع الرسمي علي شبكة الإنترنت، وذلك لموظفي القطاعين الخاص والحكومي، لكي يعرفوا إذا كان لديهم رصيد لم يتم صرفه أم لا ويقوم بتقديم طلب من المستفيد خلال الفترة الماضية.

الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية

والجدير بالذكر أنه قام المتحدث الرسمي باسم التأمينات الاجتماعية بالتوضيح على أن الشرائح التي يمكنها الاستعلام عن رصيد التأمينات الاجتماعية هم موظفين القطاعات العامة والخاصة، والذي يبلغ عمرهم 60 عاماً وتقاعد بسبب العجز، وأيضاً أسر المستفيد المتوفي.

وأضاف المتحدث، أن المؤسسة حريصة علي مصالح المشاركين وعلي الوصول السريع للمستحقات إلى أصحابها، وبعد أن تعذر الوصول إلى بعض المشاركين، فقد أطلقت حملة توعية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات الطرق، لكي تسهل التواصل مع جميع المستفيدين والمستفيدات من أفراد الأسرة بسرعة الاستعلام عن المستحقات المالية الخاصة بهم.

رابط الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية

ويمكن الاستعلام عن مستحقات التأمينات ورصيدها من خلال الدخول لرابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإدخال رقم الهوية أو رقم الاشتراك أو الحفيظة التأمينية، كما يمكن من خلال الموقع الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية، والتحقق من الاشتراك.