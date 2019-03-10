اتفاقية لإشراك السجناء في معالجة التشوه البصري بالحدود الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد، بمقر الإمارة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للسجون بالمنطقة، ويمثلها مدير السجون بالمنطقة العقيد تميم العمري، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، ويمثلها أمينها المهندس شمام الشمري.

وتستهدف اتفاقية التعاون إشراك وتشغيل النزلاء في السجون في معالجة التشوه البصري في المنطقة.

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وأشار الأمير فيصل بن خالد إلى أهمية هذه الاتفاقية لتشغيل النزلاء والاستفادة من خدماتهم واندماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي، وذلك كجزء من إصلاحهم وتأهيلهم، وتعزيز المسؤولية الوطنية تجاه النزلاء لتأهيلهم أثناء فترة تنفيذ المحكومية الخاصة بهم، منوها بحرص القيادة على تهيئة جميع وسائل الراحة للنزلاء وتوفير المتطلبات الأساسية لهم، موجها بأهمية تكثيف البرامج التوعوية وإيجاد الفرص التعليمية والتدريبية المناسبة للنزلاء أثناء فترة محكومياتهم.

من جانبه دشن أمير منطقة الحدود الشمالية غرفة التحكم الخاصة بمعالجة التشوه البصري بالمنطقة.

واستمع لشرح عن غرفة التحكم التي تستهدف رفع كفاءة إدارة ومعالجة التشوهات البصرية بالمنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استخدام تقنيات حديثة وتطبيقات الكترونية لعملية الرصد الآلي لعناصر التشوه البصري، والتأكد من جودة الخدمات والمتابعة الدقيقة وتحليل البيانات ومعالجة العوائق وإزالتها وإغلاق البلاغات.