بدر بن سلطان يقر المحاور الأساسية لمنتدى مكة الاقتصادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

أقر نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا لمنتدى مكة الاقتصادي الأمير بدر بن سلطان البرنامج العلمي والمحاور الأساسية للمنتدى، الذي سينطلق بالعاصمة المقدسة في الـ26 من شهر مارس الحالي.

جاء ذلك خلال ترؤسه، بمقر الإمارة في جدة، اجتماع اللجنة التنفيذية للمنتدى، بحضور رؤساء اللجان، حيث تخلله استعراض الترتيبات والاستعدادات للمنتدى، ومحاور المنتدى التي ستركز على التنمية الحضرية، والخدمات العامة والبنية التحتية، والنقل والخدمات اللوجستية، والابتكار في الحج والعمرة.

Advertisements

وسيشارك في منتدى منطقة مكة الاقتصادي نخبة من المتحدثين الرئيسيين في عدة حلقات نقاش، يتخللها عرض للفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص تبنيها.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي الذي عقدت دورته الأولى في جدة العام الماضي، جاء بعد دمج الفعاليات الاقتصادية في المنطقة تحت مظلة واحدة رغبة من إمارة منطقة مكة المكرمة، في توحيد جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية واضطلاعها بدورها في تطوير المحافظات اقتصاديا، وعمرانيا، والعمل على تنمية الخدمات العامة فيها ورفع كفاءتها.

وحظي المنتدى في نسخته الأولى، بمشاركة شخصيات بارزة ومتحدثين من مختلف القطاعات، وسلطوا الضوء على أهم الفرص الاستثمارية والاقتصادية للمنطقة، وأهمية تحقيق التنمية وتطوير أداء القطاعات، والاستثمار في قطاع الصناعة وتنويع مصادر الجذب ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومتابعة الإجراءات الخاصة بهذا الجانب لتحقيق الريادة للمنطقة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، واستعراض الفرص الاستثمارية، وإطلاق الحوافز للمستثمرين من خلال الاستفادة من عدة عوامل تتمتع بها المنطقة، منها الموقع الجغرافي والأنشطة التجارية من خلال الموانئ المنتشرة على سواحلها، إلى جانب وسائل الجذب السياحية التي تزخر بها عدد من مدن ومحافظات المنطقة، مما جعلها مقصدا للسياحة الداخلية طوال العام.