السعودية اليوم / أمير مكة المكرمة يستقبل قنصل تايلند



جدة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، قنصل تايلند سوراد جاك بورانا سامر .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

18:19ت م

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