السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق



بغداد 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

تمكنت الجهات الأمنية العراقية من القبض على سبعة إرهابيين أثناء تسللهم إلى الأراضي العراقية قادمين من سوريا.

وافادت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان صحفي اليوم بأن مفارزها رصدت تحركات مجموعة إرهابية مكونة من سبعة إرهابيين قادمين من سوريا قاموا بالتسلل الى العراق حاملين مستمسكات مزورة, وتمكنت من القبض عليهم في قرية تل حيال بناحية ربيعة التابعة لمحافظة نينوى، مبينة أن أربعة من هؤلاء كانوا من العناصر البارزة العاملة في ما يسمى بـ" ديوان الجند في ولاية الأنبار" قبل تحريرها من التنظيم الإرهابي.

وأكدت أن الارهابيين السبعة مطلوبون للقضاء العراقي بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك، لقي مدني عراقي مصرعه بنيران أسلحة كاتمة للصوت أطلقها عليه مسلحون مجهولون بمنطقة البلديات شرق بغداد.

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18:05ت م

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