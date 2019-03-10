السعودية اليوم / محافظ الأحساء يكرم عدداً من رجال المرور

الأحساء 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس
كرم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمقر مكتبه بمبنى المحافظة اليوم ، فريق العمل من رجال الأمن بإدارة المرور بمحافظة الأحساء ، وذلك بعد القبض على الجاني الهارب الذي قام بدهس أحد الوافدين وأدى لوفاته.
وأشاد سمو المحافظ بفريق العمل الذي قام خلال ساعات معدودة بالقبض على الهارب ، مقدمًا شكره وتقديره لمدير إدارة مرور الأحساء العقيد صالح القاسم , وفريق العمل الذين بذلوا جهودًا كبيرة في القبض عليه ، وتقديمة للجهات المختصة للتحقيق معه ، مشدداً سموه على بذل المزيد في العمل الميداني في الضبط المروري.
من جانبه قدم العقيد القاسم باسمه ونيابة عن رجال الأمن المكرمين ، شكره وتقديره لسمو المحافظ على هذا التكريم، الذي سيكون بعون الله دافعاً كبيراً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في سبيل حفظ الأمن..
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17:52ت م
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