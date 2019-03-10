السعودية اليوم / محافظ صبيا يتفقد سير العمل في مشروعات قرى الملحاء والمخلاف



صبيا 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

وقف محافظ صبيا منصور بن زيد الداود اليوم، على عدد من المشروعات القائمة بقرى الملحاء والمخلاف من سدود للحماية من السيول والسفلنة والإنارة، وذلك بحضور رئيس البلدية ومدير الدفاع المدني بالمحافظة والمقاولين المنفذين وعدد من مشايخ تلك القرى.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على ضرورة سير المشاريع الحكوميه وعدم تعطيلها مع تذليل العقبات التي تحول دون إكمالها مع توفير الخدمات كافة التي تلامس احتياجات المواطنين.

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17:42ت م

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