السعودية | وزير النقل : منظومة النقل تواصل استكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير

الخليج 365 - الرياض- المناطق - أبها

أكد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن منظومة النقل تواصل العمل حاليا على تطوير مشاريع البنية التحتية في جميع مناطق المملكة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030؛ لتكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة

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وذكر معاليه خلال مشاركته اليوم في حفل الإعلان عن خطة استكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير المنطقة أن منظومة النقل تولي منطقة عسير، كبقية المناطق، اهتماما كبيرا في تلبية احتياجاتها من المشاريع التي تساعد على ربط المنطقة بالمناطق الأخرى وتسهيل حركة التنقل لسكانها.

ولفت معاليه إلى أن وزارة النقل تهدف إلى تحسين مستوى السلامة من خلال استكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير عبر إنشاء طريق عسير جازان المحوري بطول 137 كلم بتكلفة 6 مليارات ريال، ويحتوي على 11 نفق بطول 9.2 كلم و55 جسراً بطول 19 كلم. بالإضافة إلى توسيع الطريق الساحلي السريع، الذي يربط عسير بمكة المكرمة وجازان ويبلغ طوله 700 كلم، بتكلفة تبلغ 4 مليارات ريال.

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وحول مشروع تطوير مطار أبها فبين معاليه أن المشروع الأصلي للمطار يتكون من صالة السفر الرئيسية الجديدة بالإضافة إلى كامل المرافق اللازمة للتشغيل، مشيرا أن مشروع استكمال توسعة الصالات الحالية بمطار أبها يشمل استكمال توسعة الصالات الحالية بمطار أبها لتستخدم كصالات دولية للمغادرة والقدوم، ليصل عدد مقاعد الانتظار بصالة الرحلات الداخلية إلى 750 مقعد، و300 مقعد في صالة انتظار الرحلات الدولية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى أن تصل الطاقة الاستيعابية لمطار أبها إلى 2.5 مليون مسافر سنويا.

وكشف معاليه عن الجدول الزمني لطرح مشروع منافسة تصميم مطار أبها الإقليمي بطاقة استيعابية متوقعة تصل إلى 8 مليون مسافر بالسنة، على أن تنتهي أعمال مشروع التصميم في شهر نوفمر من العام الحالي. موضحاً ان العمل جاري على إعداد اجراءات طرح المشروع على منصة اعتماد.

وشدد معالي وزير النقل على أن منظومة النقل ستبذل قصارى جهدها لتوفير خدمات نقل متطورة في المنطقة سواء من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية أو إيجاد مشاريع للنقل العام وتطوير النقل البحري في المنطقة.