شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يكرم رجال المرور والان نبدء بالتفاصيل

كرم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمقر مكتبه بمبنى المحافظة اليوم ، فريق العمل من رجال الأمن بإدارة المرور بمحافظة الأحساء ، وذلك بعد القبض على الهارب الباكستاني الذي قام بدهس أحد الوافدين وأدى لوفاته.

وأشاد سمو المحافظ بفريق العمل الذي قام خلال ساعات معدودة بالقبض على الهارب ، مقدمًا شكره وتقديره لمدير إدارة مرور الأحساء العقيد صالح القاسم , وفريق العمل الذين بذلوا جهودًا كبيرة في القبض عليه ، وتقديمة للجهات المختصة للتحقيق معه ، مشدداً سموه على بذل المزيد في العمل الميداني في الضبط المروري.

من جانبه قدم العقيد القاسم باسمه ونيابة عن رجال الأمن المكرمين ، شكره وتقديره لسمو المحافظ على هذا التكريم، الذي سيكون بعون الله دافعاً كبيراً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في سبيل حفظ الأمن.