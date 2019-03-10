شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يكرم رجال المرور والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد سمو المحافظ بفريق العمل الذي قام خلال ساعات معدودة بالقبض على الهارب ، مقدمًا شكره وتقديره لمدير إدارة مرور الأحساء العقيد صالح القاسم , وفريق العمل الذين بذلوا جهودًا كبيرة في القبض عليه ، وتقديمة للجهات المختصة للتحقيق معه ، مشدداً سموه على بذل المزيد في العمل الميداني في الضبط المروري.
من جانبه قدم العقيد القاسم باسمه ونيابة عن رجال الأمن المكرمين ، شكره وتقديره لسمو المحافظ على هذا التكريم، الذي سيكون بعون الله دافعاً كبيراً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في سبيل حفظ الأمن.
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