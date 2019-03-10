شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى«العلاقات العامة» بالجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م مصطفى بن محمد المهدي في كلمة له خلال حفل افتتاح الملتقى الرابع للجمعية السعودية للعلاقات العامة والاعلان "سابرا " تحت شعار ( العلاقات العامة والأزمات.. الأدوار والإستراتيجيات) .

أن العالم اليوم لم يعد قرية صغيرة فقد أصبح أشبه مايكون إلى منتدى يلتقى فيه الجميع . وأضاف إن منظومة العلاقات العامة متمثلة بأهم عناصرها وهو رأس المال البشري فهي خط الدفاع الأول للمؤسسة في إدارة الأزمات.

وأشار إلى إن الحفاظ على سمعة المؤسسة واستثماراتها البشرية والمادية وصورتها الذهنية وعلاقاتها الداخلية والخارجية على رأس مهام العلاقات العامة.

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واوضح الرئيس التنفيذي إن الهيئة الملكية دأبت على دعم المجتمع بمختلف فئاته من مؤسسات وأفراد انطلاقاً من رسالتها ورؤيتها على تعزيز التميز المؤسسي والتشغيلي في القطاع الصناعي وجودة الحياة في مدنها الصناعية.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان ان اختيار هذا الموضوع كعنوان للملتقى يأتي انطلاقاً من إدراك الجمعية بأن التعامل مع الأزمات يشكل محوراً رئيساً في نشاط العلاقات العامة، ومهمة أساسية من مهامها .

عقب ذلك تم عرض فيلم تعريفي عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع وفلم أخر يروى تاريخ الجمعية. عقب ذلك كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المتحدثين بالملتقى والداعمين والرعاة.