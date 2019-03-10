شكرا لقرائتكم خبر عن «قطان» يستقبل عددًا من السفراء والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بوزارة الخارجية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مكتبه بالوزارة اليوم، كلاً من سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة شائع الزنداني، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، وسفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، والقائم بأعمال سفارة دولة إرتيريا لدى المملكة ويني قرزقهير، والقائم بأعمال سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية لدى المملكة سالم معو حاجي.

وجرى خلال الاستقبالات، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبلدانهم، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.