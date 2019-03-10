شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى حفل 50 عامًا على إطلاق مجلة الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الــ 26 من شهر مارس الجاري، حفل غرفة الشرقية بمناسبة مرور خمسين عاما على إطلاقها مجلة الاقتصاد، بمشاركة عدد من رجال وسيدات الأعمال ورجال الإعلام والمثقفين بالمقر الرئيس للغرفة بالدمام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمّار أن مجلة "الاقتصاد" الصادرة عن الغرفة تمثل حقيقة النمو والتطور في الخطاب الإعلامي الاقتصادي، مبيناً أن هذه المجلة حملت خلال خمسة عقود من الزمن رسالة الغرفة لخدمة القطاع الخاص، والمساهمة في تطوير البيئة الاستثمارية بالمملكة عامة والمنطقة الشرقية بشكل خاص، لذلك فهي تعد مشروعاً إعلامياً وثقافيا لطالما دعم دور قطاع الأعمال على صعيد التنمية الوطنية الشاملة.

وأضاف الخالدي أن مجلة "الاقتصاد" تبنّت "طوال الخمسة عقود الماضية" رسالة إعلامية اقتصادية متخصصة، سعت من خلالها إلى دعم خطط التنمية والنهضة الاقتصادية، فالمجلة عبر العديد من الكفاءات المؤهلة والمتميز تعمل من أجل رصد وتسليط الضوء على الآمال العريضة لقيادة البلاد في المجال الاقتصادي، ومناقشة القضايا المهمة بكل حيادية وموضوعية، التي من خلالها يتم بث الوعي بالقضايا والشؤون الاقتصادية المحلية وغير المحلية.