١٣ فعالية ثقافية بحرينية في معرض الرياض للكتاب

2019-03-10

متابعات الخليج 365 -رائد عيد- الرياض

تنطلق فعاليات معرض الكتاب الدولي في الرياض يوم الأربعاء القادم فيما تتنوع فعاليات المعرض في استهداف العديد من شرائح المجتمع والثقافات المتنوعة فيما ستكون مملكة البحرين ضيفة شرف هذا العام في فعاليات معرض الكتاب الدولي.

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وقال وكيل وزارة الإعلام للشؤون الثقافية والمشرف على معرض الكتاب الدولي عبدالله الكناني خلال مؤتمر تم انعقاده اليوم الأحد : نحظى هذا العام بدعم من وزير الإعلام تركي الشبانة وجميع مسؤولي وزارة الإعلام، مضيفاً أن المعرض يسعد بمشاركة مملكة البحرين هذا العام كضيفة شرف وتشارك البحرين في المعرض بأكثر من ١٣ فعالية ثقافية متنوعة.

وأضاف الكناني أن المعرض هذا العام سيكرم رواد السينما خلال الفعاليات، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم المؤلفين السعوديين وإتاحة الفرص لهم من خلال منصات التوقيع، مبيناً أن الوزارة سعت لجعل أرامكو شريكًا في معرض هذا العام وهي أول مرة تشارك أرامكو في فعاليات معرض الكتاب الدولي.

وأردف أن المعرض في هذا العام يفتتح أربع بوابات بأسماء مشاريع سعودية ومن ضمنها بوابة نيوم وبوابة البحر الأحمر، مبيناً أن المتجر الإلكتروني سيوفر الجهد بخصوص موضوع طلب الكتب لمن هم خارج المملكة.

وأوضح أن الكتب المتقدمة إلكترونياً عددها ٦٢ كتابًا والكتب التي تم استكمال إجراءاتها مع اللجنة المنظمة ١٣٣، مؤكداً أن الكتب التي لم يتم استكمال الإجراءات فيها ٧٤ كتابًا وأن الكتب التي حكمت عددها ٦٦ كتابًا فيما الكتب المستبعدة لعدم تطبيقها الشروط تصل إلى ٦٧ كتابًا.