رسالة شكر من أمير القصيم لـ”سلمان الشريدة”

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعرب الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، عن شكره وتقديره للأستاذ سلمان بن عبدالعزيز الشريدة، لمشاركته في ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول (فرصتي)، والتي جاءت سعيا لتحقيق أهداف المتلقى.

جاء ذلك في خطاب وجهه الأمير للأستاذ الشريدة، وتضمن الإشادة بإدارته لحوار جلسة الملتقى الرئيسية بعنوان (تمكين الشباب وفق رؤية 2030)، والتي كان أمير منطقة القصيم متحدثا رئيسيا فيها، بمشاركة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من مسؤولي الجهات ذات الإختصاص.

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من جهته، أعرب الشريدة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز – حفظه الله.

وقال الشريدة: سمو الأمير “غمرني بلطفه وكرمه، وشكره وتقديره وإشادته هي وسام أعتز به من شخصية داعمة لشباب وشابات الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله-“.

واستطرد: “عُرف عن سمو أمير القصيم تبنيه للمبادرات المواكبة لرؤية المملكة الطموحة 2030 والتي أطلقها سمو ولي العهد، حيث وصلت تلك المبادرات إلى 68 مبادرة تمحورت في التنمية، وتمكين المرأة، وتعزيز دور الشباب والفتيات في المنطقة بمختلف المجالات، وتمكينهم من الوظائف في القطاع الخاص منذ مبادرة التنسيق الوظيفي حتى ملتقى (فرصتي)، وكل هذا يعكس صورة مشرقة لمنطقة القصيم ويدل على روح التكاتف والتنمية فيها”.

يذكر أن الملتقى شمل طرح 2000 فرصة وظيفية، عن طريق 20 شركة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في نجاح هذا الملتقى وفي سبيل تحقيقه.