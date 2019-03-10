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شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات جسر الملك فهد تحقق أعلى إحصاء يومي.. بـ119.297 مسافراً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)حققت جوازات جسر الملك فهد أعلى إحصاء يومي منذ افتتاحه، وذلك أمس (السبت) 1440/7/2 بلغ (119.297) مسافراً، وذلك عقب تحقيق أعلى إحصاء يومي سابقاً بتاريخ 1439/10/4 بلغ (117.935) مسافراً.
وشهدت حركة عابري جسر الملك فهد خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي (للفترة من 6/30 وحتى 1440/7/2) كثافة كبيرة وتم التعامل معها وفق الخطط المعدة مسبقاً من إدارة جوازات جسر الملك فهد، وذلك بدعم ومساندة المناوبات بفريق الدعم والوجود الميداني لمدير المنفذ ومساعديه لضمان فتح كافة المسارات والكاونترات والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية تنفيذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
وكانت الإحصاءات خلال الأيام الثلاثة الماضية كما يلي:
|
اليوم
|
المغادرون
|
القادمون
|
المجموع
|
الخميس
1440/6/30
|
36420
|
51504
|
87924
|
الجمعة
1440/7/1
|
46264
|
59727
|
105991
|
السبت
1440/7/2
|
73087
|
46210
|
119297
|
المجموع
|
155771
|
157441
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.