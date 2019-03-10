شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف أئمة ومؤذنين شاغرة بطريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الموزن (طريف) أعلن مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة طريف عن توفر عدد من الوظائف بمساجد المحافظة والتي تنوعت ما بين إمام فروض وإمام وخطيب وإمام مسجد ومؤذن مسجد، حيث دعا المكتب من يجد في نفسه القدرة والكفاءة التقدم للمكتب بمقره الكائن مقابل جامع محمد ابن عبد الوهاب وذلك خلال أسبوع بدءاً من تاريخ 3 / 7 / 1440هـ وفق الشروط التالية : أن يكون سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يجتاز الاختبار أمام اللجنة وأن يكون حافظاً ما لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم للإمام، وجزء واحد للمؤذن، داعياً الراغبين بالاستفسار إلى التواصل معه عبر الرقم (0146521314).



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