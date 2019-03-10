شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن ناصر يستقبل مفتي المنطقة الشيخ محمد شيبه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) بمكتبه بديوان الإمارة مفتي المنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عبدالله بن علي حمدي، حيث رحب الأمير محمد بفضيلة المفتي مهنئاً الحمدي على تعينه مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه وخدمة دينه ووطنه، وتطوير البرامج والأنشطة الدينية والدعوية بالمنطقة.

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وبحث أمير جازان خلال الاستقبال عدد من الموضوعات التي تهم المنطقة، مشيداً بالدور المهم الذي تمثله فروع الإفتاء عموماً بالمملكة، في تبيان الحق للناس وتوضحيه ودرء الشبهات، وبالجهود التي يبذلها فرع الإفتاء بالمنطقة من خلال التوجيه والنصح والإرشاد، وعقد اللقاءات والمحاضرات الدينية التي تهم الفرد والمجتمع. كما اطلع أمير منطقة جازان على التقرير السنوي الذي قدمه مدير عام فرع الرئاسة بجازان عبدالله حمدي، مستمعاً لشرح مفصل عن محتوى التقرير من انجازات الفرع خلال الفترة الماضيه.

ووجه الأمير محمد بن ناصر على ضرورة التنسيق مع أمانة منطقة جازان لإيجاد ارض مناسبة لبناء مبنى مستقل لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة. وتسلم أمير منطقة جازان، إهداءً علميًا من سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ تقديراً لرعايته واهتمامه بفرع الإفتاء في المنطقة.

من جهته أعرب فضيلة مفتي المنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان على حفاوة الاستقبال، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه والعاملين معه بفرع المنطقة على أداء هذه الأمانة في خدمة الدين والوطن.