السعودية | السعودية.. حضانات الأطفال تزيد إنتاجية الموظفات وولاءهن

شكرا لقرائتكم السعودية.. حضانات الأطفال تزيد إنتاجية الموظفات وولاءهن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لعبت حضانات الأطفال في مقر العمل دوراً حيوياً في دعم السعوديات في سوق العمل، و أثبتت مع مرور الأيام أنها أهم أدوات التمكين اليوم في القطاعين الحكومي، والخاص، والقطاع الثالث، حيث أفردت الحكومة السعودية العديد من التشريعات والأنظمة الإجرائية؛ لتمكين السعوديات في سوق العمل من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة المستقبلية 2030، ومن تلك المبادرات: ما ألزمت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المؤسسات، والشركات التي يزيد عدد موظفاتها عن 50 موظفة، بتوفير مقر مناسب للأطفال، برسوم مالية تقديرية أو رمزية.

ويتمثّل الإشكال الرئيس الذي لا تزال كثيرات من السعوديات يواجهنه في سوق العمل في عدم وجود حضانات لأطفالهن على مستوى القطاعين العام، والخاص، رغم إلزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكتوبر 2017، بتوفير حضانات للموظفات في مقر العمل إذا تجاوز العدد 50 عاملة، حيث قدّم صندوق الموارد البشرية "هدف" برنامج دعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قُرّة» وهو مبادرة تقدّم؛ دعمًا لتمكين المرأة العاملة السعودية من الالتحاق بسوق العمل، والاستمرار فيه وهي مطمئنة؛ لوجود رعايةٍ تُقدّم لأطفالها، وذلك عبر تسجيلهم في خدمة ضيافة الأطفال المرخّصة، حيث تقوم الخدمة بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى يصل إلى 800 ريال شهريًا.

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وساهمت الشركات الوطنية في إيقاف هجرة السعوديات لسوق العمل من خلال إيجاد الحضانات ذات المواصفات الدولية والرسوم المالية الرمزية، وقد التقت "العربية.نت" بالسيدة مسكه باوزير، وهي موظفة مستفيدة من الحضانة، والتي أكّدت أنّ وجود "حضانة للأطفال" في مقر عملها بمواصفات، ومعايير صحية، وبيئية عالية، ساعدها على زيادة إنتاجيتها بنسبة 40% مقارنة بإنتاجها بلا حضانة قريبة، مما انعكس إيجابيًا على تركيزها في عملها.

وأكّد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بـ "بوبا العربية"، طارق العمودي، في سياق حديثه لـ "العربية.نت"، أن وجود حضانات الأطفال أسهم في زيادة إنتاج الموظفات، وتدعيم ولائهن الوظيفي، وعدم غيابهن، وتركهن للعمل، موضحًا أنها أكبر عامل تحفيزي داعم لخطط تمكين المرأة السعودية التي تلقى أكبر مشاريع الدعم، والتمكين بفضل رؤية 2030.

ويؤكد عدد من المراقبين المحليين لـ "العربية.نت" أنّ شركات القطاع الخاص كانت أكثر ديناميكية من القطاعات الأخرى، فبحسب بعض المؤشرات المالية، أسهم وجود حضانات للأطفال في توفير 52,000 ألف ريال، وهي مدة حضانة 21 شهرًا من عمر (من 3 أشهر إلى سنتين)، بما يعادل 2500 ريال للطفل الواحد.